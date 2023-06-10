Survivor Nagihan Karadere kanseri yendi mi, sağlık durumu nasıl? 'Benim için dua edin' demişti! Sosyal medyadan duyurdu...
Survivor Nagihan Karadere geçtiğimiz aylarda kansere yakanlanmıştı. İki farklı kanser türüyle mücadele ettiğini gözyaşları içerisinde açıklayan milli atletin son durumu merak konusu oluyordu. Hayranlarından gözyaşları içinde dua isteyen Karadere'den yeni haber geldi. Peki, Nagihan Karadere kanseri atlattı mı, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...
Survivor Nagihan Karadere'den yeni haber geldi! Katıldığı yarışma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Nagihan Karadere, bir süredir hastalığı ile gündeme geliyor. 38 yaşındaki milli atlet, aylardır süren tedavisinin ardından sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. İşte, Nagihan Karadere'nin son durumu..
NAGİHAN KARADERE'NİN SAĞLIK DURUMU!
Gözyaşları içinde kansere yakalandığı açıklayan Karadere hayranlarından dua istemişti. Survivor yarışması ile ününe ün katan milli atletin sağlık durumu merak konusu oluyor. Hayranlarına müjdeyi verdi. İşte sosyal medya hesabından yaptığı açıklama!
"Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Doktorumun yanındayım. Birkaç gün önce bana çok güzel bir haber vermişti ve ben de koşarak yanına geldim. Raporum tertemiz çıktı. Çok mutluyum gerçekten, aylardır stres içerisindeydim. Mücadelemiz çok güzel geçti, doktoruma çok teşekkür ederim."
HAYRANLARINDAN DUA İSTEMİŞTİ!
38 yaşındaki Nagihan Karadere, "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Lütfen benim için dua edin" demişti.
HASTALIĞI HAKKINDA
Karadere, sürecin devamında neler olacağı hakkında ise, "Rahim ve göğüs kanseri aslında. İlaçlara başlanıldı. İkisi aynı anda olduğu için biraz zor oluyor ama halledeceğim inşallah. Doktorum bana korkma dedi. En kötüsü rahmi alırız dedi. Göğüs olayı daha fazla soru işareti bırakan bir durum ama" diye konuşmuştu.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir.
2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır. Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere, Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu vardır.
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