Sağlıkta devrim niteliğinde hamle! Türkiye’nin ilk nadir hastalıklar merkezi





"Nadir hastalıkları daha iyi anlamak, altta yatan nedenini öğrenmek hem de tedavilerini sağlamak için klinik öncesi araştırmaları da kapsayan ilk merkezi kurduk. Faz 1, yani klinik araştırmaları da içinde barındıran ve teknolojik cihazlara sahip gelişmiş genetik ve biyokimya laboratuvarları da aynı müstakil bina içinde. Bu bağlamda yeni tedaviler geliştirilme aşamasında çalışmaların başladığı yer olacağız. Eskiden faz çalışmalarına katılmak isteyen hastaları yurtdışına göndermek zorunda kalıyorduk ama artık ülkemizde de gen terapilerini içeren klinik araştırmaları yapabileceğiz. Nadir hastalıkların yükünü belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, tanısı olmayan nadir hastalıklara tanı koymak, tedavi için de yeni ilaç çalışmalarında bulunmak ve alana hâkim sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İlk gen terapisi çalışmalarını buraya getirmek için görüşmelerimiz mevcut. Altyapımızla hastaların yurtdışına gitmesine gerek kalmayacak, tedaviyi Türkiye'de yapabilir duruma geleceğiz."