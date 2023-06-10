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Adana'da feci kaza: Minibüs şarampole devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023
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Adana’da feci kaza: Minibüs şarampole devrildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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