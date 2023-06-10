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Batman'da feci kaza! Alt geçide devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023
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Batman’da feci kaza! Alt geçide devrildi

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil ana yoldan alt geçide devrildi. Kazada aracın sürücüsü ağır yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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