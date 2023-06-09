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Burdur'da can pazarı! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Burdur’da can pazarı! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Burdur-Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 15 AAK 125 plakalı otomobil ile 16 AAN 582 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

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