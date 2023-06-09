Burdur’da can pazarı! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Burdur-Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 15 AAK 125 plakalı otomobil ile 16 AAN 582 plakalı otomobil çarpıştı.