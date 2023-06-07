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Ankara'daki yağmur çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler! Mazgallar asfaltla kapatılmış

Ankara'da kısa süreli yağışların sele dönmesinin nedeni belli oldu. Kentteki mazgal ve ızgaraların asfaltla kapatıldığı ortaya çıktı. Skandala tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan "Mazgalların üstüne asfalt attınız, Ankara bunu da gördü. Ankara'ya deniz getirmek gibi bir niyetiniz varsa bunun yolu bu değil. Projenizi çizin uygun araziyi bulalım hep beraber yapalım." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.06.2023 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 17:40
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Ankara’daki yağmur çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler! Mazgallar asfaltla kapatılmış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da etkili olacak yağışlar için yaptığı tüm uyarılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün kapatıldığı, bu nedenle su baskınlarının yaşandığı belirlendi.

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Ankara’daki yağmur çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler! Mazgallar asfaltla kapatılmış

CHP'li Mansur Yavaş'ın mazgalların üzerine asfalt döktürmesine tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şunları söyledi:

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Ankara’daki yağmur çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler! Mazgallar asfaltla kapatılmış

"Meteoroloji hafta boyu sağanak yağışlı diye uyarırken, Ankaralı' ya ihbar ve talep numarası vereceğinize önlem alın Sayın Mansur Yavaş. Mazgalların üstüne asfalt attınız, Ankara bunu da gördü. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engelleyebilirsiniz mesela, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin o kadar ekipman o kadar teçhizatla yapamadığınız işi emniyet mensubu kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız bir çift eldiven bir tane fırça ile yapıyor."

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Ankara’daki yağmur çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler! Mazgallar asfaltla kapatılmış

BUNUN ADI BECERİKSİZLİK

"Önemli olan niyet ve istek. Sizin isteksizliğiniz yüzünden cadde ve sokaklarda fareler cirit atmaya başladı. Beceriksizliğiniz yüzünden Ankara tarihinde bunu da gördük. Ankara'ya deniz getirmek gibi bir niyetiniz varsa bunun yolu bu değil. Projenizi çizin uygun araziyi bulalım hep beraber yapalım. Vatandaşlarımızın tatil masraflarına hep beraber katkıda bulunuruz en azından."

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Ankara’daki yağmur çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler! Mazgallar asfaltla kapatılmış