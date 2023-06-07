Ankara’daki yağmur çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler! Mazgallar asfaltla kapatılmış

"Meteoroloji hafta boyu sağanak yağışlı diye uyarırken, Ankaralı' ya ihbar ve talep numarası vereceğinize önlem alın Sayın Mansur Yavaş. Mazgalların üstüne asfalt attınız, Ankara bunu da gördü. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engelleyebilirsiniz mesela, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin o kadar ekipman o kadar teçhizatla yapamadığınız işi emniyet mensubu kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız bir çift eldiven bir tane fırça ile yapıyor."