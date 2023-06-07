07 Haziran 2023, Çarşamba
Ankara'daki yağmur çilesinin sebebini ortaya çıkaran görüntüler! Mazgallar asfaltla kapatılmış
Ankara'da kısa süreli yağışların sele dönmesinin nedeni belli oldu. Kentteki mazgal ve ızgaraların asfaltla kapatıldığı ortaya çıktı. Skandala tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan "Mazgalların üstüne asfalt attınız, Ankara bunu da gördü. Ankara'ya deniz getirmek gibi bir niyetiniz varsa bunun yolu bu değil. Projenizi çizin uygun araziyi bulalım hep beraber yapalım." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.06.2023 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 17:40
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