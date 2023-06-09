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İstanbul’da pazarda dehşet! Biber gazı yüzünden çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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İstanbul’da pazarda dehşet! Biber gazı yüzünden çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da dün korkunç bir olay meydana geldi. Fatih’te kurulan pazarda biber gazı kullanan bir kişi, kendisine tepki gösteren 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Çatışmada çevredeki 4 kişi de hafif yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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