AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tır, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı.