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İstanbul’da korkutan yangın! Vatandaşlar hortum ve kovayla yangını söndürmeye çalıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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İstanbul’da korkutan yangın! Vatandaşlar hortum ve kovayla yangını söndürmeye çalıştı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir binanın 2. katında yaşayan vatandaşın fırında unuttuğu yemeği yüzünden evde yangın çıktı. Alevler balkondan dışarıya doğru yükselirken üst katta ve sokakta bulunan mahalleliler hortumlar ve bidonlarla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Korkutan yangın, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy-İstiklal Mahallesi Yıldızçiçeği Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında çıktı. İddiaya göre çocuğu okula götürsün diye yemek yapan kişinin fırında unuttuğu yemekten dolayı çıkan yangın mutfaktan başlayarak balkona sıçradı.

Alevler balkon camlarından dışarıya doğru yükselirken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar bidon ve kovalara doldurdukları suları dökmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise bahçelerinden çektikleri hortumla yangına müdahale etti. Yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Öte yandan itfaiye ekipleri sokağa girdiği esnada sokakta bulunan telefon kablolarının itfaiye araçlarına takılması nedeniyle telefon direği de sokağa devrildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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