İstanbul’da korkutan yangın! Vatandaşlar hortum ve kovayla yangını söndürmeye çalıştı

Korkutan yangın, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy-İstiklal Mahallesi Yıldızçiçeği Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında çıktı. İddiaya göre çocuğu okula götürsün diye yemek yapan kişinin fırında unuttuğu yemekten dolayı çıkan yangın mutfaktan başlayarak balkona sıçradı.