İstanbul Arnavutköy’de yangın paniği! Kova ve hortumlarla müdahale

Alevleri gören mahalle sakinleri bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yanda da hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.

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