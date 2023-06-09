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İstanbul Arnavutköy'de yangın paniği! Kova ve hortumlarla müdahale

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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İstanbul Arnavutköy’de yangın paniği! Kova ve hortumlarla müdahale

İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı binada yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen mahalleli hortum ve kovalarla su taşıyarak müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Arnavutköy'de 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangını gören mahalle sakinleri hortum ve kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Yıldızçiçeği Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3. katında bilinmeyen nedenle çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yanda da hortum ve kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.

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