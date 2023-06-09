İstanbul’da kafede silahlı saldırı! Yaralılar var

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Olayın yaşandığı bulvardan o sırada geçen stajyer hemşire Muhammed Erol, ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyleyerek, "Yoldan geçen 2-3 kişi mekana ateş açtı. Orada oturan bir Afgan, galiba hasımları ateş ettiler. Yoldan geçen vatandaşlara da denk geldi. Bir tane kadın vuruldu, bir tane Türk vatandaşımız ayağından vuruldu. Bende buradan geçerken olayı gördüm, stajyer hemşireyim olaya müdahale etmek istedim. Adamın ayağından kurşun girmiş diğer tarafından çıkmıştı, tampon yaptım. Sonra ambulansı çağırdık, polis ekipleri geldi. Toplam benim gördüğüm 3 yaralı vardı. Vuralan iki vatandaş, kör kurşunla vuruldu" dedi.