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Erzincan'da deprem paniği! AFAD büyüklüğünü duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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Erzincan’da deprem paniği! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Son dakika haberine göre Erzincan Çayırlı'da saat 04.49 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16,52 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli panik yarattı.

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