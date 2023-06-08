Yağışlar barajları doldurdu ama çiftçiyi üzdü! Pas hastalığına karşı uyarı

Güneş, "Geçen sene bahar mevsimine göre bu sene daha fazla yağış aldık. Her şeyin fazlası da fazla oluyor. Aşırı yağışların olmasından dolayı özellikle ekmeklik buğdaylarda da bir sıkıntı başladı. Bu da yağışın çok olduğundan kaynaklanıyor. Güneş olmadığı zaman 'pas' dediğimiz ekinde mantar hastalığı meydana geldi. Özellikle Kocasinan ilçesine bağlık Himmetdede, Kaş, Bayramhacı, Düver, Kalkancık ve Karakimse Mahallelerinde aşırı derece pas hastalığı meydana geldi. Bizde sürekli arazideyiz. Çiftçilerimizi uyarıyoruz ve onlarda ilaçlamaya başladı. İnşallah ilaçlama sonucunda bir sıkıntı yaşamayız. Bu hastalık ekinlerde aşırı derecede verim düşüklüğüne neden oluyor. Bu kimsenin elinde değil. Yağış çok olduğu zamanda sıkıntı, az olduğu zamanda sıkıntı. Çiftçilik zor bir meslek. Çiftçilerimizin ürünlerinde pas hastalığı varsa 'bir şey olmaz' demesinler ve mutlaka ilaçlama yapsınlar. İlaçlama yapılırsa ürün kurtarılır. İlaçlama yapılmazsa aşırı derecede verim kaybı yaşarız" ifadelerini kullandı.