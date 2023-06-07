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Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?

Babalar Günü ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Her yıl haziran ayının 3. pazarına denk gelen bu özel gün ile ilgili detaylar araştırılıyor. Arama motorlarında "Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte?" "2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte detayları...

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İlk kez 19 Haziran 1910'da Amerika'da kutlanmaya başlandı. Bu yılda babalarını ve eşlerini bu özel günde yalnız bırakmayarak, kutlamak isteyenler Babalar Günü tarihini öğrenmeye çalışıyor. Peki Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Her yıl, Haziran ayının 3. pazar günü Babalar günü olarak kutlanıyor. Babalar günü bu yıl ise 18 Haziran'a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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