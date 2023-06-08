Ordu’da sır olay! Kıyıya vurmuş ceset bulundu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN