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Ordu'da sır olay! Kıyıya vurmuş ceset bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2023
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Ordu’da sır olay! Kıyıya vurmuş ceset bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde bulunan ceset, savcılık incelemesi sonrası kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Altınordu'da bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar, Ayışığı Otopark'ı mevkisinde deniz kıyısında hareketsiz yatan erkeği görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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