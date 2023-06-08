Ordu'da sır olay! Kıyıya vurmuş ceset bulundu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde bulunan ceset, savcılık incelemesi sonrası kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Altınordu'da bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar, Ayışığı Otopark'ı mevkisinde deniz kıyısında hareketsiz yatan erkeği görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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