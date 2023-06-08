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Sanayi sitesinde kaçak bodrum katı inşaatı nedeniyle çökme yaşandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2023
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Sanayi sitesinde kaçak bodrum katı inşaatı nedeniyle çökme yaşandı

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir sanayi sitesinde iddiaya göre kaçak bodrum katı yapılmaya çalışıldığı sırada çökme meydana geldi. Olay güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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