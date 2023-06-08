Gaziantep'te tüyler ürperten vahşet! Karısıyla yasak aşk yaşadığı kayınbiraderini kasap bıçağı ile kesti
Son dakika haberi | Gaziantep'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs, eşiyle yasak aşk yaşadığı kayınbiraderini kasap bıçağı ile katletti. Kayınbiraderini boğazını keserek öldüren şahıs olayın ardından yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Gaziantep'te yabancı uyruklu bir şahıs, eşiyle yasak aşk yaşadığı kayınbiraderini, boğazını kasap bıçağı ile keserek öldürdü. Olayın ardından yurt dışına kaçmaya çalışan katil zanlısı, yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince yakalandı. Olay sonrası çelişkili ifadeler veren öldürülen şahsın karısı da şüpheli-tanık sıfatıyla gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Mustafa (34) isimli şahıs, Türkiye'ye kaçak yollarla gelen kayınbiraderi Hassan El Melle'nin (23) eşi Dela Marravi (22) ile yasak aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini rahat bir şekilde yaşamaya karar veren Muhammed Mustafa ile Dela Marravi, Hassan El Melle'yi öldürmek için plan yaptı. Daha sonrasında ise evde oldukları bir anda Muhammed Mustafa isimli şahıs, arkadan yanaştığı Hassan El Melle'nin boğazını kasap bıçağı ile kestikten sonra kaçtı.
KANLI ELBİSELERİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Vahşi şekilde boğazı kesilen El Melle olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Muhammed Mustafa ise bindiği 27 MA 7731 plakalı motosikleti ile Gaziantep'ten Kilis'e, oradan da Suriye'ye kaçmak için yola çıktı. Katil zanlısı, Kilis Küplüce Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine jandarma ekiplerince durduruldu. Yaşadığı panik ve kanlı kıyafetleri ile dikkat çeken katil zanlısı, yapılan sorgusunda cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı. Daha sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, çelişkili ifadeler veren maktul El Melle'nin eşi Dela Marravi'yi de şüpheli-tanık sıfatıyla gözaltına aldı.
KATİL ZANLISI İLE ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN KARISI GÖZALTINA ALINDI
Katil zanlısı ile şüpheli-tanık kadının jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, vahşice öldürülen Hassan El Melle'nin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...
- Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! 2023 Temmuz zammında maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı! İlk toplantı ne zaman?
- Apple zamlı fiyat güncel liste 2023 | 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- TOKİ'den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!
- Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur'luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?
- AÖF sınavları iptal mi, yeniden yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 10-11 Haziran sınavları gerçekleşecek mi?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran TCMB PPK toplantısı hangi gün?
- Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?
- Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!
- Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 9-10-11 Haziran İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro bedava mı, neden?
- 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…
- OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı ne oldu? OnlyFans nedir?