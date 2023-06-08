İstanbul’un ortasında susturuculu silahlarla suikast girişimi! Dehşet anları kamerada





HEM MASKELİ HEM DE SUSTURUCU SİLAHLA SALDIRI

Maskeli saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından tarafından hastaneye kaldırdı. Saldırıda kullanılan silahlarda susturucu da olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.