İstanbul'un ortasında susturuculu silahlarla suikast girişimi! Dehşet anları kamerada
İstanbul Şişli'de bulunan bir rezidanstan çıkan Libya uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi, maskeli ve susturucu silah kullanan iki kişinin saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda, 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Şişli'de rezidanstan çıkan Libya uyruklu 3 kişi, maskeli ve susturuculu silah kullanan iki kişinin saldırısına uğradı. Silahlı saldırı kameralara yansırken, saldırıda 2 kişi yaralandı.
Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Şişli Bomonti'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu 3 kişi kaldıkları rezidanstan çıktıkları esnada arkalarından gelen yüzleri maskeli iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi saldırganları fark edip son anda kaçarken, Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarından yaralandı.
HEM MASKELİ HEM DE SUSTURUCU SİLAHLA SALDIRI
Maskeli saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından tarafından hastaneye kaldırdı. Saldırıda kullanılan silahlarda susturucu da olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Öte yandan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, rezidanstan çıkan üç Libyalı yürüdükleri sırada arkalarından yüzleri maskeli, silahlı iki kişinin saldırısına uğruyor. Bir kişi son anda kaçarken iki kişi ayaklarından yaralanıyor.
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