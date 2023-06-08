İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu! Hepsi ele geçirildi

11 Mayıs'ta ise yabancı uyruklu H.A'yı takibe alan ekipler, bu kez 8 adet külçe şeklinde 8 kilogram altın yakalandı. Havalimanı polisi, 21 Mayıs'ta bu kez Ö.A'dan şüphelendi. Ö.A'nın üst aramasında farklı marka 80 cep telefonu, 2 adet playstation, farklı marka 4 adet kamera ile külçe şeklinde 1 kilogram altın ele geçirildi. Polis ekipleri 6 Haziran'da yaptıkları çalışmada ise yabancı uyruklu W. H. H. M. Y. isimli kişinin üzerinde 12 adet cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Operasyon anları ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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