08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu! Hepsi ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2023
ABONE OL
İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu! Hepsi ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda görevli ekipler farklı tarihlerde Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen 19 kilogram külçe altınla, çok sayıda cep telefonu ve teknolojik ürün ele yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen toplam 19 kilogram külçe altın ile çok sayıda cep telefonu ve teknolojik ürün yakaladı. Operasyon anları ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince 4 Mayıs'ta gerçekleşen ilk operasyonda, saat 01:30 sıralarında İstanbul'a gelen yabancı uyruklu F.A., şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alındı. Polis tarafından durdurulan F.A.'nın yapılan üst aramasında beline sarılı halde 10 adet külçe şeklinde 10 kilogram altın ele geçirildi.

11 Mayıs'ta ise yabancı uyruklu H.A'yı takibe alan ekipler, bu kez 8 adet külçe şeklinde 8 kilogram altın yakalandı. Havalimanı polisi, 21 Mayıs'ta bu kez Ö.A'dan şüphelendi. Ö.A'nın üst aramasında farklı marka 80 cep telefonu, 2 adet playstation, farklı marka 4 adet kamera ile külçe şeklinde 1 kilogram altın ele geçirildi. Polis ekipleri 6 Haziran'da yaptıkları çalışmada ise yabancı uyruklu W. H. H. M. Y. isimli kişinin üzerinde 12 adet cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Operasyon anları ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA