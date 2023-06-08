Ankara’da yangın faciası! Feci şekilde can verdi

Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler üst kattaki daireye de sıçradı. Binanın büyük bir bölümü de dumanla kaplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.