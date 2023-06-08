Ankara'da yangın faciası! Feci şekilde can verdi
Ankara'da bulunan bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Yangında 78 yaşındaki Fatma Akbıyık hayatını kaybederken, 4 kişi ise dumandan etkilendi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında Fatma Akbıyık (78) hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.
Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallasi'nde 10 katlı Binnur apartmanında Fatma Akbıyık'ın kızı ile birlikte oturduğu 5'inci kattaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı.
Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler üst kattaki daireye de sıçradı. Binanın büyük bir bölümü de dumanla kaplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, rahatsızlığı nedeniyle yatağı bağımlı yaşayan Fatma Akbıyık hayatını kaybetti, dumandan etkilenen kızı ve üst kattaki 3 kişiye ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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