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El Nino kabusu başladı: Dünyanın en sıcak yılı olacak…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2023
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El Nino kabusu başladı: Dünyanın en sıcak yılı olacak…

ABD'li yetkililer, Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıkladı. Küresel ısınma yüzünden her sene daha da artan sıcaklıkların 'El Nino'nun da etkisiyle tavan yapması bekleniyor. Açıklamada, 2024'ün muhtemelen Dünya’nın en sıcak yılı olacağını belirtti.

El Nino hava olayının başlayacağına dair kuvvetli bulgulara erişen araştırmacılar artık kesin sonuca ulaştı.

Pasifik Okyanusu'nda olan El Nino hava olayı başladı ve muhtemelen iklim değişikliği nedeniyle zaten ısınan dünyaya ekstra sıcaklık getirecek.

KADEMİ OLARAK ETKİ EDECEK

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi.

GEZEGENDE SICAKLIK REKORU BEKLENİYOR

NOAA'dan İklim Bilimci Michelle L'Heureux yaptığı açıklamada, El Nino'nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabileceğini ifade etti.

NASA, EL NİNO'YU FARK ETMİŞTİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise geçtiğimiz mayıs ayında, Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde El Nino'nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti.

El Nino'nun Afrika'da, Avustralya'da ve Asya kıtasının bazı bölgelerinde kuraklığa, Hindistan'daki muson yağmurlarının zayıflamasına, Amerika kıtasının güney ve orta kesimlerinde ise şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor.

DÜNYANIN EN SICAK YILI OLACAK

İngiliz bilim adamları ise, elde edilen bilgilere göre El Nino'nun şu anda güçlendiğini ve 2023'ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek, 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur ve fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus'un çok ötesine kadar ulaşabilir.

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