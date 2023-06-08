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Güneşli havalara bir süre veda! Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji'den çok sayıda ile uyarı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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Güneşli havalara bir süre veda! Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı...

Yurt genelinde etkili olan güneşli hava önümüzdeki günlerde yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelini sağanak yağışın beklediği vurgulanırken bazı bölgeler için su baskını uyarısı da yapıldı. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda önümüzdeki günlerde yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

İZMİR BÖLGESİNE DİKKAT

İzmir'in iç kesimlerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den sonra Kemalpaşa, Selçuk, Torbalı, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde, yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

09.06.2023 Cuma günü Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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