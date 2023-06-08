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Belediye otobüsünde tekme tokat kavga kamerada! Yer: Ankara

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2023
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Belediye otobüsünde tekme tokat kavga kamerada! Yer: Ankara

Ankara'da bir belediye otobüsünde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga araçta bulunanlar tarafından görüntülenirken, erkeğin de kadına vurması üzerine araya diğer yolcular girdi.

Ankara'da, belediye otobüsünde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 367 hat numaralı Mamak-Ulus otobüsünde meydana geldi.

Seyir halindeki otobüste, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Önce bir kadın ile iki kadın birbirlerine karşılıklı küfür edip tokatla vurdu. Bir erkek ise araya girip kadınları ayırmaya çalıştı.

Bu sırada kadınlardan birisi erkeğe de vurdu. Erkeğin de kadına vurması üzerine araya diğer yolcular girdi. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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