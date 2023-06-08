Belediye otobüsünde tekme tokat kavga kamerada! Yer: Ankara
Ankara'da bir belediye otobüsünde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga araçta bulunanlar tarafından görüntülenirken, erkeğin de kadına vurması üzerine araya diğer yolcular girdi.
Seyir halindeki otobüste, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Önce bir kadın ile iki kadın birbirlerine karşılıklı küfür edip tokatla vurdu. Bir erkek ise araya girip kadınları ayırmaya çalıştı.
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