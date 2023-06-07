Isparta'da sır olay! 'Yemeği ısıt, geliyorum' dedi, inşatta ölü bulundu
Sır olay dün akşam saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana geldi. 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden çıkan 46 yaşındaki Semiha K., kayınvalidesi tarafından bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu. Semiha K.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan Semiha K. dün saat 18.30 sularında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Semiha K. bir süre sonra Şarkikaraağaç- Kızıldağ yolu üzerindeki inşaatın bahçesinde ölü bulundu.
Semiha K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Semiha K.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kayınvalidesi E.K.'nin ifadesine başvuruldu. E.K., gelininin 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini söyledi.
Semiha K.'den haber alamayınca aramaya çıktığını anlatan E.K., bir süre sonra yapımı devam eden bir inşaatın bahçesinde gelinini hareketsiz yatarken gördüğünü, çevredeki çocukların yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediğini aktardı. Semiha K.'nin cenazesinin Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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