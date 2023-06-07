07 Haziran 2023, Çarşamba
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Samsun'da 3 ilçede eğitime ara

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Samsun’da 3 ilçede eğitime ara

Samsun'da sağanak yağış ve sel dolayısıyla 3 ilçede 7 Haziran Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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