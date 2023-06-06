85 milyon TL ve 1 milyon Euro’luk ’Forex’ vurgununda 5 ilde şok operasyon: 11 gözaltı

Bu şekilde yatırımcılardan toplam 85 milyon TL ve 1 milyon Euro'luk vurgun yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından ilk operasyon 25 Ocak'ta düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.



İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 11 GÖZALTI

Soruşturmada ikinci dalga operasyon ise bugün gerçekleştirildi.