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Samsun sele teslim! Dehşet veren görüntüler! Felaketten son anda kurtuldu

Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun'da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 16:07
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Samsun sele teslim! Dehşet veren görüntüler! Felaketten son anda kurtuldu
Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Samsun sele teslim! Dehşet veren görüntüler! Felaketten son anda kurtuldu
Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun’da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.
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Samsun sele teslim! Dehşet veren görüntüler! Felaketten son anda kurtuldu

Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

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Samsun sele teslim! Dehşet veren görüntüler! Felaketten son anda kurtuldu

Sezer İnanlı'nın sel suyunu fark edince aracını geri geri kaçırıp aracından indikten sonra sitenin çocuk parkının merdiveninden kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Samsun sele teslim! Dehşet veren görüntüler! Felaketten son anda kurtuldu

Sitenin çocuk parkının üzerinden aşan sel suyu ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.