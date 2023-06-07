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İstanbul’da ortalık savaş alanına döndü! Taşlı sopalı kavga kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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İstanbul’da ortalık savaş alanına döndü! Taşlı sopalı kavga kamerada

İstanbul’da dün bir binanın inşaatında çalışan işçiler çalışmalar sırasında bitişikteki başka bir binaya zarar verdi. Bina sakinleri ile işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sapan, sopa ve keserin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan olay, dün Fatih ilçesine bağlı Silivrikapı Mahallesi'nde saat 18.30 sularında meydana geldi.

İddialara göre, binanın inşaatındaki çalışmalar sırasında bitişikteki başka bir bina zarar gördü.

Bina sakinleri ile işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa, sapan ve keserin de kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, yerde yatan bir kişiye sopa ve sapanla saldırıldığı görülüyor.

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