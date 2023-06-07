Diyarbakır’da deprem! AFAD açıkladı | 2023 son depremler listesi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 21:23'te 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

DEPREM ÇEVRE İL VE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.