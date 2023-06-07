Diyarbakır'da deprem! AFAD açıkladı | 2023 son depremler listesi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 21:23'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 21:23'te 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
DEPREM ÇEVRE İL VE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
DİYARBAKIR DEPREMİNİN DETAYLARI
Büyüklük: 3.8 (Mw) Yer: Çüngüş (Diyarbakır)
Tarih: 2023-06-07 Saat: 21:23:08
TSİ Enlem: 38.231 N Boylam: 39.389 E Derinlik: 7 km
2023 AFAD SON DEPREMLER
07-06-2023 21:23:08 38.231 39.389 7 MW 3.8 Çüngüş (Diyarbakır) 589125
07-06-2023 21:03:22 37.675 35.7 7 ML 1.1 Kozan (Adana) 589124
07-06-2023 20:51:47 38.059 37.636 7 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya) 589122
07-06-2023 20:50:52 38.092 37.878 6.95 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) 589121
07-06-2023 20:40:26 37.853 36.254 7 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) 589123
07-06-2023 20:16:49 38.109 37.313 7 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 589119
07-06-2023 20:15:38 38.4 37.504 7 ML 2.1 Darende (Malatya) 589120
07-06-2023 20:08:20 37.372 36.876 6.45 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 589117
07-06-2023 20:05:54 38.202 37.36 7 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 589118
07-06-2023 20:03:39 37.852 36.302 7 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 589116
07-06-2023 19:42:24 38.203 38.638 7 ML 2.3 Pütürge (Malatya) 589114
07-06-2023 19:36:39 36.037 29.021 7.04 ML 1.7 Akdeniz - [37.73 km] Kaş (Antalya) 589115
07-06-2023 19:23:20 36.174 35.956 7 ML 1.9 Samandağ (Hatay) 589113
07-06-2023 19:12:55 38.156 38.559 7 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 589111
07-06-2023 19:11:10 38.364 37.557 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 589110
07-06-2023 19:01:34 37.964 36.473 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 589109
07-06-2023 19:00:18 38.338 38.126 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 589112
07-06-2023 18:54:46 38.424 37.537 7.12 ML 3.1 Darende (Malatya) 589106
07-06-2023 18:48:55 38.26 38.283 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 589108
07-06-2023 18:46:36 38.035 36.5 7 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 589107
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