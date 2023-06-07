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Antalya'da sokak ortasında dehşet anları! Önce yumruk attı sonra tabancanın kabzasıyla başına vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Antalya’da sokak ortasında dehşet anları! Önce yumruk attı sonra tabancanın kabzasıyla başına vurdu

Kan donduran olay geçen gün Antalya’da meydana geldi. İki elinde tabanca bulunan bir şahıs, sokak ortasında karısını yumrukladı, bununla da yetinmeyip tabancanın kabzasını başına vurdu. Dehşet anları güvenlik kameralarına anbean yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olay, 4 Haziran Pazar günü 00.45 sularında Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elinde 2 tabanca bulunan 40 yaşındaki şahıs S. Ş, sokakta 37 yaşındaki karısı M. Ş.'yi yumrukladıktan sonra tabancanın kabzasıyla başına vurdu. Yaraladığı karısını olay yerinde bırakıp, çevredekilere elindeki tabancaları göstererek uzaklaştı.

Vatandaşların yardımına koştuğu yaralı kadın 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.Ş.'nin gittiği yeri belirledi. Ekipleri görerek kaçmaya başlayan S.Ş., kovalamacanın ardından üzerindeki 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

10 ayrı suç kaydı bulunan S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde sokakta karısının yanına giden S. Ş.'nin elindeki tabancalarla birlikte bir anda saldırması, yumruklaması ve tabancanın kabzasıyla başına doğru vurması yer aldı.

Görüntülerin devamında ise yine S. Ş.'nin iki elinde tabancayla olay yerinden ayrılması görüldü.

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