Antalya’da sokak ortasında dehşet anları! Önce yumruk attı sonra tabancanın kabzasıyla başına vurdu

Görüntülerde sokakta karısının yanına giden S. Ş.'nin elindeki tabancalarla birlikte bir anda saldırması, yumruklaması ve tabancanın kabzasıyla başına doğru vurması yer aldı.

Görüntülerin devamında ise yine S. Ş.'nin iki elinde tabancayla olay yerinden ayrılması görüldü.