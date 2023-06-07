Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Önce araçla önünü kestiler ardından ölümle tehdit ettiler: Seni mermi manyağı yaparım

YOLDA ARAÇLA ÖNLERİNİ KESTİLER

Saha ekibi, mahalledeki diğer aboneleri de planlanan şekilde kontrol edip çalışmasını tamamladıktan sonra Diyarbakır'a dönmek üzere yola çıktı. Ancak bu süre boyunca kaçak elektrik kullanan 4 kişi, araçlarıyla Dicle Elektrik ekibini Çınar-Diyarbakır karayolunda da yaklaşık 10 km boyunca takip etti.

Ekibin bulunduğu aracı durdurmak isteyen ve ardından aracın önünü tehlikeli bir şekilde kesen şahıslar, saldırmak için araçlarından indi. Görevliler ise polisi arayarak yardım istedi. Araçlarında mahsur kalan 3 görevli, polisin zamanında olay yerine gelmesi üzerine kurtulmayı başardı.