Yargıtay'dan Uber kararı! Hizmete devam edecek
Yargıtay, Uber isimli uygulamanın XL cinsinden araçlarla faaliyetlerinin kaldırılmasına, uygulama ve internet sitesi üzerinden taksi hizmetlerine ise devam etmesine ilişkin kararı onadı.
Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin Uber'in XL araçlarla faaliyetlerinin kaldırılmasına, Uber'in mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden taksi hizmetlerinin devam etmesine ilişkin kararını onadı.
İstanbul'da 2014'te kullanılmaya başlanan ve Türkiye'de 5 milyon kullanıcı tarafından hizmet alınan Uber'le ilgili İstanbul'daki taksiciler adına Birleşik Taksiciler Derneği, Sınırlı Sorumlu Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi ile İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerince, İstanbul 10, 11 ve 16. asliye ticaret mahkemelerinde, Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talepli "haksız rekabet" davası açıldı.
Ticaret mahkemelerinde görülen bu davalarda, Uber'in internet sitesine ve mobil uygulamaya erişimle buralardan sunulan "Uber XL" isimli araçlarda hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle engellenmesine karar verildi.
Tarafların söz konusu kararlara itirazı üzerine, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nde (istinaf) ele alındı.
Yerel mahkemelerin kararını kaldırarak yeniden hüküm kuran istinaf, "Uber XL" isimli araçlarda hizmet sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunu değerlendirdi. Bu araçlarla yapılan faaliyetlerin durdurulmasına karar veren istinaf, mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden Uber'in taksi hizmetlerinin ise devamına hükmetti.
Tarafların karara itiraz etmesi üzerine, dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını kısmen kabul eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı.
UBER'DEN AÇIKLAMA
Uber'den yapılan açıklamada ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Uber'in Türkiye'deki hizmetinin devamına karar verdiği aktarıldı.
Uber'in 2014 ve 2019 arasında Türkiye'de "UberXL (siyah minivanlar)" ve "UberTaksi" olmak üzere iki farklı ürünle kullanıcılarına aracılık hizmeti verdiği belirtilen açıklamada, "2019'da taşımacılık hizmetiyle ilgili gelen regülasyonlar sebebiyle UberXL hizmetini sona erdirmiştir. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi (ilk derece mahkemesi) 16 Ekim 2019'da Uber'in bu iki hizmetinin de durdurulmasına karar vermiştir. Uber'in bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul 13. Bölge Adliye Mahkemesi 11 Aralık 2020'de Uber'in istinaf taleplerini kısmen kabul ederek Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engelini kaldırmış ve taksi hizmetinin kullanıma açılması kararını vermiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Yargıtay'ın Uber'in lehine olan söz konusu bu kararı onadığı, kararın Uber açısından son derece olumlu olduğu, Uber uygulamasına veya Uber taksi hizmetine herhangi bir engelleme getirilmediği kaydedildi.
Yargıtay'ın bu kararla Uber'in Türkiye'deki taksi hizmetinin devamı için son kararı vermiş olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Uber, Türkiye'de faaliyete 2014'te başlamış ve kısa sürede hem İstanbullular hem de turistler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Şu anda Türkiye'de toplam 9 şehirde Uber taksi hizmeti ile faaliyet göstermektedir. Uber sarı taksi hizmeti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Kayseri ve Hatay'da, Uber sarı taksi ile birlikte turkuaz taksi, siyah taksi ve Uber kurye hizmetleri İstanbul'da aktif olarak kullanılabilmektedir. 2022 boyunca 33 binin üzerinde taksi sürücüsü kazanç elde etmek için Uber'i kullanırken, yıl boyunca uygulama, 25 milyon kez araç çağırmak için kullanılmıştır. Uber uygulamasının Türkiye'deki toplam tekil kullanıcı indirme sayısı yine çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 6 milyona ulaşmıştır."
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