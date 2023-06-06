Yargıtay’dan Uber kararı! Hizmete devam edecek

Açıklamada, Yargıtay'ın Uber'in lehine olan söz konusu bu kararı onadığı, kararın Uber açısından son derece olumlu olduğu, Uber uygulamasına veya Uber taksi hizmetine herhangi bir engelleme getirilmediği kaydedildi.

Yargıtay'ın bu kararla Uber'in Türkiye'deki taksi hizmetinin devamı için son kararı vermiş olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Uber, Türkiye'de faaliyete 2014'te başlamış ve kısa sürede hem İstanbullular hem de turistler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Şu anda Türkiye'de toplam 9 şehirde Uber taksi hizmeti ile faaliyet göstermektedir. Uber sarı taksi hizmeti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Kayseri ve Hatay'da, Uber sarı taksi ile birlikte turkuaz taksi, siyah taksi ve Uber kurye hizmetleri İstanbul'da aktif olarak kullanılabilmektedir. 2022 boyunca 33 binin üzerinde taksi sürücüsü kazanç elde etmek için Uber'i kullanırken, yıl boyunca uygulama, 25 milyon kez araç çağırmak için kullanılmıştır. Uber uygulamasının Türkiye'deki toplam tekil kullanıcı indirme sayısı yine çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 6 milyona ulaşmıştır."