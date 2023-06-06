İstanbul’da korkunç olay! 3 gün önce kolu kırıldığı için şikayetçi olmuştu | Evinde ölü bulundu

"ARABAMA ZARAR VERMEYE ÇALIŞIRKEN SOL KOLUNU KIRMIŞTI"



Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra'nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.

"TEK YAŞIYORDU"

Komşu Aysel Açıkgöz "Ben namaz kılıyordum. Baktım ışıklar cama vuruyor. Çıktım kapının önüne baktım kalabalık. Ne olduğunu sordum. Pek gidiş gelişimiz yoktu tek yaşıyor diye biliyordum. Sonradan itfaiye sepetini kaldırdılar yukarı, 3 kişi içeri girdi. Çıktıktan öldüğünü söylediler" dedi.