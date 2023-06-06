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THY'den intihar eden eski çalışanı Ömer Koray Özbay'ın iddiaları hakkında açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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THY’den intihar eden eski çalışanı Ömer Koray Özbay’ın iddiaları hakkında açıklama

Son dakika haberi | Türk Hava Yolları (THY) intihar eden eski bir çalışanı hakkında çıkan iddia ve paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Ömer Koray Özbay isimli çalışanın iddialarıyla ilgili olarak "Şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

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