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Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 7-8-9 gün mü olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 7-8-9 gün mü olacak?

"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle bayramda tatil planı yapanlar bayram tatilinin kaç gün olacağını, hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 7-8-9 gün mü olacak?

"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 7-8-9 gün mü olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dini bayramlarımızdan olan ve kurban ibadetinin yerine getirildi Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor, araştırılmaya başlandı. Özellikle bayramda tatil planı yapanlar bayram tatilinin kaç gün olacağını, hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 7-8-9 gün mü olacak?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayı sonunda başlayacak Temmuz ayının ilk günü ile sona erecek.

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Bayramın ilk günü Çarşamba gününe denk geliyor. 27 Haziran Salı günü ise vatandaşlar yarım gün çalışacak. Pazartesi gününün bayram tatiline eklenmesi ile sürenin 9 güne çıkması bekleniyor.

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