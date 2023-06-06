"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 7-8-9 gün mü olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dini bayramlarımızdan olan ve kurban ibadetinin yerine getirildi Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor, araştırılmaya başlandı. Özellikle bayramda tatil planı yapanlar bayram tatilinin kaç gün olacağını, hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 7-8-9 gün mü olacak?