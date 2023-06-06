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Mardin’de tarihi eser operasyonu: 22 bin parça ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Mardin’de tarihi eser operasyonu: 22 bin parça ele geçirildi

Son dakika haberleri... Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 22 bin parça tarihi eser ele geçirildi.

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