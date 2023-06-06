Dişlerini kırıp duvardan aşağı ittiler! Türk kızına ırkçı saldırı: Türkçe konuştuğumu duyunca...

DESTEK YAĞDI...

Diğerinin ise arandığı vurgulandı. Asya Karaali ise hem Türkiye'den hem de KKTC'den kendisine büyük destek geldiğini açıkladı.

"ADALETE TESLİM EDİYORUM..."

"Yanımda olan herkese teşekkür ederim. Sesimizi duyurabildik, saldırganlar tutuklandı. Geçirdiğim süreç zorlu, bu saatten sonra suçluları adalete teslim ediyorum. Gerek fiziksel gerek psikolojik olarak etkilendiğim için sosyal medyadan uzak durma kararı aldım. Tekrardan hepinize bu süreçte yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum, yalnız olmadığımı bilmek beni daha da güçlendirdi" mesajı paylaştı.