Dünyanın en büyük 5’incisi olacak! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde son durum

Selçuklu yıldızı günümüzde de Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu yıldız, Selçuklu Devleti'nin mimarisinde, sanatında ve hatta para biriminde sık sık kullanılmıştır. Selçuklu yıldızı, Türklerin tarihi, kültürel ve sanatsal mirasının bir parçasıdır ve Türklerin geçmişlerine bağlılıklarını ifade etmek için kullanılmaktadır.