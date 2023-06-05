Türkiye’nin en büyük nilüfer tarlasında masalsı yolcuk başladı! İşte o eşsiz manzara

Bu sene ilgilinin daha çok olmasını beklediklerini söyleyen Atilla Savran ise, "Nilüfer sezonumuzu 1 Haziran itibarıyla açtık. Tekne turlarımız başladı. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz, burada adete nilüfer şöleni yaşanıyor. Her sene tam bu vakitlerde gölümüz daha da başka bir şekle bürünüyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu muazzam bir nokta" diye konuştu.

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