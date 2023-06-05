05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bellerinde bıçak ellerinde taş! İstediklerini alamayınca olanlar oldu...

Bellerinde bıçak ellerinde taş! İstediklerini alamayınca olanlar oldu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
ABONE OL
Bellerinde bıçak ellerinde taş! İstediklerini alamayınca olanlar oldu...

Akılalmaz olay Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Gençlerin belinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik neticesinde havaya ateş edilerek gençlerin kaçması beklenirken ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Gençlerin belinden bıçak çıkarıp ellerine taş alarak karşılık vermeye çalıştığı olay anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

Görüntülerde, gençlerin koşuşturması, havaya ateş edilmesi, gençlerin belinden bıçak çıkartması ve taş alması, gençlerden birinin otomobil içinde bulunan bir kişiye defalarca yumruk atması yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA