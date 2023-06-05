Bellerinde bıçak ellerinde taş! İstediklerini alamayınca olanlar oldu...
Akılalmaz olay Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı. Gençlerin belinden bıçak çıkardığı ve havaya ateş edildiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı.
Yaşanan gerginlik neticesinde havaya ateş edilerek gençlerin kaçması beklenirken ortalık bir anda savaş alanına döndü.
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