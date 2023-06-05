Antalya'da can pazarı! Işık ihlali facia getirdi: 7 yaralı
Antalya Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu gerçekleştiği iddia edilen kazada iki araç birbirine girdi. Feci olayda araçlarda bulunan 7 kişi yaralanırken, bir otomobil takla atarak ters döndü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobillerdeki yaralılar refüj üzerine savrulurken tam anlamıyla can pazarı yaşandı.
Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tunahan Tuğcu'nun kullandığı 07 AAL 991 plakalı otomobil, D-400 Karayoluna çıkan Nihat Birleştirici'nin kullandığı 07 LSV 67 plakalı otomobille çarpıştı. Tunahan Tuğcu'nun kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle takla atarak refüje ters döndü.
ADETA CAN PAZARI YAŞANDI
Kazada araç sürücüsü Nihat Birleştirici, araçta yolcu olarak bulunan Hatice Güleryüz, diğer araçta yolcu olarak bulunan Feyza Genç, Fatma Kahraman, Bayram Ahmet Ay ve Ali Emre Kaya yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve ambulans ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi.
Refüjde çimler üzerine savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından durumunun iyi olduğunu, hastaneye gitmeyeceğini belirten otomobil sürücüsü Tunahan Tuğcu, daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kaza yapan araç sürücülerinden Nihat Birleştirici, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yandığını, önündeki 2 aracın arkasından kendisinin de hareket ettiğini, Alanya istikametinden gelen aracın aşırı hızlı olduğunu, kırmızı ışıkta durmayarak kendi aracına çarptığını söyledi.
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