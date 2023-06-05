Balıkesir'de korkutan yangın! Kırsal alanda çıkan yangına havadan müdahale edildi
Korkutan yangın Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana geldi. Kırsal alanda çıkan örtü yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, iki yangın söndürme uçağı, su ikmal aracı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 6 arazöz ile müdahale edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi ve çalışması ile yangın kısa sürede, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve ardından söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 Haziran PUAN DURUMU!
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...
- EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?
- Memur emekliye zam oranı netleşti! %85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
- Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
- Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?