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Balıkesir'de korkutan yangın! Kırsal alanda çıkan yangına havadan müdahale edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Balıkesir’de korkutan yangın! Kırsal alanda çıkan yangına havadan müdahale edildi

Korkutan yangın Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana geldi. Kırsal alanda çıkan örtü yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cennet Tepesi mevkisinde, kırsal alanda örtü yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, iki yangın söndürme uçağı, su ikmal aracı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 6 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve çalışması ile yangın kısa sürede, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve ardından söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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