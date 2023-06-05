Antalya'da bu kadarı da "pes" dedirten olay! Sürücüler kavga ederken fırsattan yararlanıp...
Bu kadarı da “pes” dedirten olay öğle saatlerinde Antalya'da meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ile tartışan motosiklet sürücüsünün motorunu çaldı. Tarafları çevre esnafı ayırmaya çalışırken, yerdeki motosikleti çalan kişinin binerek kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Antalya'da yaşanan hırsızlık olayı, Etiler Mahallesi, Şair Adem Dede Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı.
Otomobilinden inen sürücü, diğer sürücünün üzerine yürüyüp yumruk atınca motor devrildi. Taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. Bu sırada yol kenarında sürücülerin kavgasını elleri cebinde izleyen kimliği belirsiz kişi, itiş kakışın büyümesiyle motosikleti yerden kaldırıp, binerek kaçtı.
Esnaf, iki kişiye güçlükle ayırırken, motosikletinin çalındığını anlayan sürücü bu kez hırsızlık şoku yaşadı.
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