05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 19.40'ta yaşanan depremin derinliği 11.41 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA