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Sınava yetişmeye çalışan LGS öğrencilerinin çilesi! Manzara bu senede değişmedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Sınava yetişmeye çalışan LGS öğrencilerinin çilesi! Manzara bu senede değişmedi

Edirne'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav öncesi kimliğini unutan öğrencinin yardımına okul önünde bekleyen bir veli yetişti. Bu kişi, motosikletliyle evine götürüp kimliğini almasını sağladığı öğrenciyi, sınava yetiştirdi.

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