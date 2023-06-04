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Hırsız ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Hırsız ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı

Bursa'da eve giren hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Mehmet E.'yi, çıkan arbedede boynundan yaralayıp kaçtı. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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