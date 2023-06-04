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Diyarbakır'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2023 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
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Diyarbakır’da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 01.25'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 01.25'te yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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