Denizli’de faciadan dönüldü! Tren vatandaşlar tarafından son anda durduruldu

"KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"



Yaşananları cep telefonu ile kaydeden ve koşarak tirenin durmasını sağlayan vatandaş yaşayanları, "Evimiz yakın olduğu için bölgeye bakmaya geldik. Tren yolunun göçmüş olduğunu görünce yetkililere haber verdik. Aramamızın üzerinden daha 5 dakika bile geçmeden bir trenin geldiğini görünce o tarafa doğru koşup, uyarı yaparak durmasını sağladık. Şükür tren de durabildi, duramasaydı kötü bir sonuç yaşanabilirdi. Rabbim bir şekilde bizi buraya gönderdi" sözleriyle anlattı.