Denizli'de faciadan dönüldü! Tren vatandaşlar tarafından son anda durduruldu
Denizli'de 4 gün aradan sonra yeniden yaşanan sel afeti, karayollarının yanı sıra demiryolu hattında da çökmeye neden oldu. Arazilerini kontrol için gittiklerinde çökmeyi fark eden vatandaşlar, yaklaşmakta olan treni son anda durdurarak bir facianın önüne geçti.
Denizli'de geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan sel baskınları, dün akşam saatlerinde yeniden yüzünü gösterdi. Kent merkezinde birçok evin sular altında kaldığı sel baskınları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ardından demiryolunu da vurdu.
Şiddetli yağışın ardından kanaldan taşan sular, tarım arazileriyle birlikte bölgeden geçen İzmir-Aydın-Denizli demiryoluna ağır hasar verdi.
Demiryolunun Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı ve Korucuk mahalleleri arasında oluşan su birikintisi nedeniyle çökme meydana geldi.
Ciddi boyutta oluşan çökme nedeniyle geçişine izin verilmeyen tren, en yakın istasyona yönlendirildi. Trenden indirilen yolcular, başka araçlarla gidecekleri yerlere ulaştırıldı.
"KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"
Yaşananları cep telefonu ile kaydeden ve koşarak tirenin durmasını sağlayan vatandaş yaşayanları, "Evimiz yakın olduğu için bölgeye bakmaya geldik. Tren yolunun göçmüş olduğunu görünce yetkililere haber verdik. Aramamızın üzerinden daha 5 dakika bile geçmeden bir trenin geldiğini görünce o tarafa doğru koşup, uyarı yaparak durmasını sağladık. Şükür tren de durabildi, duramasaydı kötü bir sonuç yaşanabilirdi. Rabbim bir şekilde bizi buraya gönderdi" sözleriyle anlattı.
Arazilerini kontrol etmek için bölgeye gittiklerinde demiryolundaki çökmeyi fark eden vatandaşlar, durumu ilgili birimlere haber verdi. O esnada bir trenin yaklaşmakta olduğunu gören vatandaşlar, o yöne doğru koşarak trenin durmasını sağladı.
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