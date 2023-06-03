Sivas'ta korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi...
AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuruldu. Saat 18.07'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti
DEPREMİN DETAYLARI
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