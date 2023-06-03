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Sivas'ta korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Sivas’ta korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! Son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuruldu. Saat 18.07'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti

DEPREMİN DETAYLARI

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