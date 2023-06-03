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Son dakika: Adana’da 3.9 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2023
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Son dakika: Adana’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Adana’nın Aladağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5,36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçe merkezi ve çevresinde hafif hissedildiği bildirildi.

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